MontanaBlack gibt illegales Graffiti-Sprühen zu

Ist Graffitikünstler "Enck" eigentlich MontanaBlack?

Marcel Eris, wie MontanaBlack mit bürgerlichem Namen heißt, hat bereits in der Vergangenheit erklärt, dass sein Streamername mit einer deutschen Sprühdosenmarke zusammenhängt. Und Sprühdosen braucht er auch für sein Hobby, bei dem er gerne Graffitis kreiert. Auf Social Media wird spekuliert, ob der Content Creator unter dem Namen "Enck" Graffitis an Wände, Züge & Co sprühen soll, die vor allem in Hamburg-Umgebung immer häufiger auftauchen und meist illegal sind.