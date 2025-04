Ein Modellfiguren-Set sorgt derzeit für Aufregung im Netz. Unter dem Titel "Voyeure" zeigt das Set vom Hersteller "Noch" halbnackte Frauen, einen älteren Mann mit Fernglas und ein Kind, das sich die Augen zuhält.

In Österreich scheint das Produkt in mehreren Onlineshops sowie bei der Drogeriekette "Müller" auf.

Eine besorgte Kundin und Mutter hat das Set zudem in einem "Müller"-Shop in Deutschland entdeckt und ihre Geschichte auf Social Media geteilt. War das Produkt auch in österreichischen Märkten erhältlich?