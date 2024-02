Schandfleck wird abgerissen: Müller-Kaufhaus weicht neuem Projekt

Drei Monate Abriss

„Mit dem neuen Projekt erfährt die Innenstadt vom Norden her eine massive Aufwertung“, freut sich Schneeberger. Laut dem Stadtchef steht das Planungsbüro von Baumeister Michael Ebner für „gelungene Vorzeigeprojekte“. So werde es auch in diesem Fall sein.

Projektplaner Jürgen Kaiser gab einen Einblick in das Vorhaben. Der Abriss wird ab 19. Februar in etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Danach soll zeitnahe mit dem Bau begonnen werden.