Familypark im Burgenland schockt mit Kokain-Werbevideo

Der Familypark im Burgenland startet am 5. April 2025 in die neue Saison. Auf Social Media wollte der Freizeitpark als Vorbereitung dafür wohl vor allem die junge Zielgruppe erreichen.

Der offizielle TikTok-Account des Freizeitparks lud am 23. März ein Video hoch, das eine Moderatorin vor einer Achterbahn zeigt. Dem zunächst noch harmlos wirkenden Video wurde ein Sound hinzugefügt, der die Worte: "Aww, wie schön ... Kokain" enthält. Die Moderatorin tut dabei so, als würde sie die Worte nachsprechen. Im Hintergrund werden zudem Wörter wie etwa "Achterbahn", "Halloween Event" und "Vertikaler Lift" eingeblendet, die für den Familypark scheinbar charakteristisch sind. Das Original-Video wurde mittlerweile gelöscht.

"Werde mit meinen Kindern nicht mehr hingehen"

Ein Besucher sieht das Video als höchst problematisch an. Gegenüber dem KURIER erklärt er: "Ich werde mit meinen Kindern dort auch nicht mehr hingehen. Nicht auf jeden Social Media-Trend sollte aufgesprungen werden, vor allem dann nicht, wenn man als Unternehmen vorwiegend auf Familien abzielt. Drogen haben in keinem Kontext Berechtigung", so der 38-Jährige.