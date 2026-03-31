Am 28. März wurde in Bangkok der 13. Wettbewerb zur Miss Grand Thailand ausgetragen. Unter den 77 Teilnehmerinnen sorgte eine Kandidatin mit ihrer außergewöhnlichen Tanzeinlage für großes Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Zwar sicherte ihr die Performance nicht den Sieg, brachte ihr aber jede Menge Aufmerksamkeit.

Überraschende Tanzperformance bei Misswahl Der jährliche Schönheitswettbewerb dient als Vorentscheid für die Wahl zur Miss Grand International. Auch die Teilnehmerin Darathorn Yoothong wollte sich die Krone sichern, um die Chance auf den internationalen Titel zu erhalten. Bei dem Bademoden-Auftritt lieferte sie eine mitreißende Performance ab, die völlig unerwartet kam.

Hip-Hop- und Breakdance-Moves Während sich alle anderen Kandidatinnen eher zurückhielten und nur dezente, kontrollierte Tanzbewegungen zeigten, ging Yoothong voll aus sich heraus und kombinierte Hip-Hop- und Breakdance-Elemente. Dabei spielte sie gezielt mit der Kamera und dem Kontrast zwischen Konventionen und Überraschung.

Die Aufnahmen der außergewöhnlichen Darbietung verbreiteten sich rasch im Netz und brachten ihr zahlreiche neue Fans ein. Auf TikTok etwa heißt es: "Ich weiß, dass sie sicher total witzig ist."

"Sie hätte gewinnen sollen!"

"Das zeigt wahre Charakterstärke, Leute, gebt ihr die Krone!"