Frau meldet sexuelle Belästigung im Whirlpool: Bademeister greift ein

Am Freitagabend kam es in einem Freizeitbad in der Stadt Stein nahe Nürnberg, Bayern , zu einem Fall von sexueller Belästigung in einem der Whirlpools der Badelandschaft. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Die Polizei Bayern informierte in einer Pressemitteilung über den Vorfall vom 27. März. Die Frau hielt sich gegen 21.45 Uhr in einem Whirlpool des Erlebnisbads im Landkreis Fürth auf. Kurz darauf stieg ein Mann in das Becken und fasste ihr an die Brust. Daraufhin verließ diese den Pool und wandte sich an den Bademeister, dem sie den Vorfall schilderte.

Bademeister hielt den Verdächtigen fest

In der Zwischenzeit hatte der Verdächtige versucht, den Bereich zu verlassen. Der Bademeister nahm jedoch die Verfolgung auf, stellte den mutmaßlichen Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach Ankunft der Beamten wurde der 51-jährige Mann festgenommen. Im Zuge der Identitätsfeststellung wurde ihm zudem eine DNA-Probe entnommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs strafrechtlich verantworten.