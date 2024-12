Wird Mike Cees frühzeitig aus Gefängnis entlassen? Ex Delia reagiert

DJ und Eventmanager Mike Cees (37) wurde durch seine Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten wie "Bachelorette" oder "Sommerhaus der Stars" einem größeren Publikum bekannt. Insbesondere sein impulsives Verhalten sorgte für Aufsehen und brachte ihm Kritik in den sozialen Medien ein.

Warum ist Mike Cees im Gefängnis?

Aufgrund einer nicht bezahlten Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro, die aus einem drei Jahre alten Betrugsprozess resultierte, sitzt der Reality-TV-Darsteller seit Ende Oktober in der Justizvollzugsanstalt in Augsburg (zunächst soll er in der JVA München-Stadelheim untergebracht worden sein).

Der 37-Jährige fühlte sich zu Unrecht von den Behörden verfolgt: "Ich weiß von dem Haftbefehl, aber wehre mich gegen das Verfahren und die Geldstrafe. Mein Anwalt hat Widerspruch gegen das Urteil eingelegt, weil das einfach ein Skandal ist", erklärte er kurz vor seiner Verhaftung.