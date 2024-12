Am 15. November traten die Box-Legende Mike Tyson und Content Creator Jake Paul gegeneinander an. In den Medien wurde das Spektakel, das von Netflix übertragen wurde, als "Boxkampf des Jahres" getitelt. Obwohl Tyson gegen seinen jüngeren Konkurrenten verlor, besteht nun die Möglichkeit, dass sie erneut in den Ring steigen.