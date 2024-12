Stress wegen TikTok-Content?

"Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Job nicht richtig performen kann", erzählt die TikTokerin in einem aktuellen Video, in dem sie sich schminkt. "Ich liebe es Content zu machen, aber jedes Mal, wenn ich vor der Kamera sitze, habe ich keine Energie. Ich weine einfach nur." Die US-Amerikanerin bedankt sich bei ihnen Fans, dass sie so "nachsichtig" mit ihr seien, obwohl in der letzten Zeit weniger Content von Nogueira online gegangen ist. "Es tut mir wirklich leid", erklärt die Content Creatorin. "Ich weiß, viele von euch machen sich Sorgen, ich tue es auch, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich viel Unterstützung in meinem Privatleben habe."