Am 27. Jänner wurde auf den Social-Media-Kanälen von Melania Trump (54) das offizielle Porträt als First Lady der Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Das Amt tritt sie zum zweiten Mal an, doch die Schwarz-Weiß-Aufnahme signalisiert möglicherweise eine Neuausrichtung ihrer Rolle als noch während der ersten Präsidentschaft ihres Ehemannes.

Was will die First Lady mit dem Foto sagen?

Das Porträt ist das erste Posting auf dem offiziellen Instagram-Account des ehemaligen Models, welcher unter dem Namen "flotus" ("First Lady of the United States") agiert.

Modejournalistin Ellie Violet Bramley analysierte im Interview mit BBC die Aufnahme von Melania Trump: "Von dem Anzug bis zur Pose fühlt sich das neue Porträt sorgfältig inszeniert an, um eine Art von Macht auszustrahlen, die im Kontrast zur traditionellen Rolle der First Lady steht, nämlich eine Präsidentschaft in der öffentlichen Wahrnehmung weicher erscheinen zu lassen."