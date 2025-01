Woher stammt der "I Like My Suitcase"-Sound?

In dem Video, das ursprünglich auf CNN ausgestrahlt wurde, ist der Sohn von Donald und Melina Trump als Kind im Büro seines Vaters zu sehen. Mit Hemd und Jackett springt der kleine Barron Trump im Zimmer herum, schnappt sich seinen Mini-Aktenkoffer und sagt euphorisch: "I like ... I like my suitcase" ("Ich mag meinen Koffer"), gefolgt von der Frage "I have to go to school now?" ("Muss ich jetzt zur Schule?"), die er an seine Mutter richtet.