Personal-Ersatz der Zukunft? McDonald's-Filiale testet Service-Roboter

McDonald's in Shanghai ist mit Keenon eine Partnerschaft eingegangen, um die ersten menschenähnlichen Roboter als potenzielles Verkaufspersonal vorzustellen. Keenon ist für ihre Produktion von Servicerobotern bekannt.

Kundschaft soll von Robotern bedient werden In einem Video des Herstellers werden mehrere Roboter gezeigt, die unter anderem in Uniform die Kasse des Fastfood-Restaurants bedienen oder mit Kindern interagieren. In den Aufnahmen ist auch ein Reinigungsroboter zu sehen, der über einen Touchscreen verfügt und sogar eine Krawatte trägt.

Doch das ist nicht alles: Denn die Roboter können nicht nur mit der Kundschaft interagieren, sondern auch tanzen.

Werden die Roboter das menschliche Personal ersetzen? Jon Banner, der stellvertretende Geschäftsführer von McDonald’s, erklärte auf X, dass die Roboter nur für eine Eröffnungsfeier "vorübergehend" vor Ort waren: "Nur um es klarzustellen: Die Roboter waren Teil der Eröffnungsfeier des Restaurants im Shanghaier Wissenschafts- und Technologiemuseum. Das Museum hatte sie angefordert, um durch eine temporäre Begrüßung Aufmerksamkeit zu erregen. Mission erfüllt! Die Roboter waren in keinerlei Service- oder Betriebsabläufe eingebunden." Ob Roboter in den Filialen bald eingeführt werden sollen, bleibt bis dato unklar.

Automatisierte Filiale in Texas Es ist nicht das erste Mal, dass der Fastfood-Riese mit automatisierten Gadgets arbeitet. Bereits 2022 gab es Berichte über eine "automatisierte Filiale" in Fort Worth (Texas), die vor allem den menschlichen Kontakt zwischen Kundschaft und Personal minimieren wollte. Die Filiale ist demnach viel kleiner als die üblichen Restaurants in den USA und vor allem darauf ausgerichtet, dass Kunden und Kundinnen schneller sowie bequemer an ihre Waren kommen. Videos zeigen beispielsweise, wie ein Tiktoker bei einem Drive-Thru seine Bestellung von einem Förderband abnimmt. Das Konzept ist vor allem für Personen ausgerichtet, die zu Hause oder unterwegs essen möchten.