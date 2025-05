McDonald's-Rave in Kärnten und Niederösterreich geplant

McRave in Wolfsberg

Am Freitag, dem 16. Mai wird DJ Potter in der Filiale Wolfsberg House, Techno und Drum and Bass auflegen. Musikfans können von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens zu dem Event (ab 16 Jahren, freier Eintritt) kommen. "Wenn Wien das kann, warum nicht auch wir in Kärnten. (...) Man geht mit dem Trend. Wir sind offiziell ja kein Tanzlokal, finden aber die Idee toll und möchten mit dem Event für etwas Abwechslung sorgen", erklärte Rudolf Ringhofer, Chef der Filiale in Wolfsberg, gegenüber 5 Minuten. Ringhofer betont, dass man in Zukunft auch weitere Events in Kärntner Filialen planen möchte.