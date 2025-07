Die McDonald's-Kunden und -Kundinnen sind von dem neuesten Sortimentsupdate alles andere als begeistert. Wie der Fastfood-Riese in einer Presseaussendung bekannt gibt, gehört der McPlant-Burger der Geschichte an. Ab jetzt wird der Gemüse-Patty-Burger wieder eingeführt , der erstmals 2019 vorgestellt wurde. McDonald's streicht somit den beliebten McPlant aus dem Sortiment.

Das Unternehmen will mit dem Gemüse-Patty "noch mehr pflanzliche Vielfalt für alle Gäste" bieten. Darin sind Gemüsearten wie Karotten, Erbsen, Brokkoli, Zwiebel, Erbsen und Paprika sowie Kürbiskerne enthalten. Das neue Patty ist "ab sofort" in allen österreichischen Filialen erhältlich und kann sowohl im Burger als auch im Wrap bestellt werden.

Der McPlant war tatsächlich nie vollständig vegan. Zwar beinhaltete das Burger-Patty kein Fleisch oder Milchprodukte, dennoch wurde es laut dem Unternehmen auf demselben Grill zubereitet, wie die anderen Beef Patties. Dabei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass das Produkt in Kontakt mit Fleisch kam . Auch der im Burger enthaltene Käse war nicht vegan.

"McDonald's Wie, um alles in der Welt, kann man den Mc Plant einstampfen und mit einem saugrauslichen Gemüselaibchen" ersetzen? 🤦🏻‍♀️ Das kann nicht euer Ernst sein! Wer überlegt sich so einen Schwachsinn?😱🤦🏻‍♀️🤯 Kein Maci mehr für uns …"

Auf Social Media ist der Aufschrei groß: Unzählige User und Userinnen können den Schritt des Unternehmens nicht nachvollziehen. Auf Instagram und TikTok lassen sie ihrem Frust freien Lauf und kündigen an, dass sie nur mehr zu Burger King essen gehen werden:

McPlant in Deutschland weiterhin erhältlich

In den McDonald's-Filialen in Deutschland sieht das Sortiment etwas anders aus: Dort ist der McPlant mit BeyondMeat-Patty weiterhin erhältlich, außerdem gibt es auch eine Sweet-Chilli-Variante des Produkts. Neben den beiden Burgern bietet der deutsche Nachbar auch BeyondMea-Nuggets an.