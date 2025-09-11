Ein Mann hat sich für den Auszug seines untreuen Ex-Partners eine besondere Überraschung ausgedacht: Während der Ex Kisten mit persönlichen Gegenständen aus dem gemeinsamen Haus schleppt, begleitet ihn ein Mariachi-Sänger auf Schritt und Tritt. Das Video hat bereits über 27 Millionen Aufrufe auf TikTok.

Freund ist fremdgegangen Als TikToker Zachary, dem auf der Plattform über 18.000 Menschen folgen, erfahren hat, dass sein Partner ihm fremdgegangen ist, brach für ihn eine Welt zusammen. Die Folge des Seitensprungs: Die Beziehung fand ein Ende und sein Ex musste aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. Die Zeit war für Zachary alles andere als leicht und der Tag des Auszugs rückte immer näher. "Ich habe den Tag einfach immer nur gefürchtet, weil er so traurig, unangenehm und deprimierend werden würde. Also habe ich versucht, mir etwas zu überlegen, das die Situation ein bisschen besser macht", erklärte der Friseur in einem TikTok-Video.

Betrogener engagierte Mariachi-Sänger Sein ursprünglicher Plan war es, das Haus vor der Ankunft seines Ex-Partners mit "Goodbye"-Girlanden und Luftballons zu schmücken, sich eine Flasche Champagner aufzumachen und aus dem Auszug eine Art "Party" zu machen. Doch eine seiner Kundinnen, Paula, hatte die zündende Idee: "Paula meinte ganz zufällig: Du solltest eine Mariachi-Band engagieren, die spielt, während er auszieht."

Musiker spielte, während Ex auszog Obwohl Zachary anfangs begeistert war, hatte er kurzzeitig Zweifel: "Ich hätte fast den Mut verloren, weil ich dachte, das ist total verrückt. Aber es war einfach Teil meines Heilungsprozesses, also habe ich es einfach geschehen lassen." Am Umzugstag tauchte der Mariachi-Sänger schließlich mit Gitarre, Trompete und Sombrero auf und begleitete Zacharys untreuen Ex zusammen mit seinen Freunden auf Schritt und Tritt bei ihren Arbeiten.

Trauriger Anlass, fröhliche Musik Zachary filmte die ganze Aktion, während er genüsslich an seinem Champagner-Glas nippte – das ein oder andere schelmische Grinsen konnte er sich dabei nicht verkneifen. Sein Ex-Partner und die Umzugshelfer ließen sich von der festlichen mexikanischen Volksmusik kaum beeindrucken und zogen sich ins Obergeschoss zurück, um das Bett abzubauen. Der Mariachi-Sänger Luis Trevino ließ sich davon nicht abhalten: Er folgte ihnen die Stufen hinauf und untermalte die Szene musikalisch. Sogar bis zum auf der Straße geparkten Umzugswagen begleitete Trevino die Männer mit einem fröhlichem Ständchen, dabei wechselte er zwischendurch geschickt die Instrumente. Zachary resümierte: "Das war auf eine sehr merkwürdige Weise sehr heilend für mich."