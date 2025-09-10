Ein spektakulärer und aufwendig inszenierter Flashmob mit 30 Musikern und Sängern hat am 9. September in Paris für großes Staunen, Gänsehaut und Tränen der Rührung gesorgt. Videos der scheinbar spontanen Darbietung erobern die Herzen der Zuschauenden im Sturm.

Auf TikTok wurde die rund fünfminütige Aufnahme des französischen Pianisten Julien Cohen, der bekannt ist für seine überraschenden musikalischen Vorführungen im öffentlichen Raum, bereits 52 Millionen Mal (Stand: 10. September) aufgerufen.