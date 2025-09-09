Wenn es um das italienische Nationalgericht geht, verstehen die Italiener keinen Spaß. Unkonventionelle Pizza-Variationen mit Fischstäbchen, Ananas, Würstel oder Kartoffelchips haben in den vergangenen Jahren bereits für Aufsehen gesorgt. Nun folgt die nächste kontroverse Pizza-Kreation, die sowohl für Begeisterung als auch für Kopfschütteln sorgt. Dr. Oetker bringt anlässlich des 40. Geburtstags der Marke "Ristorante" eine Tiramisu-Tiefkühlpizza auf den Markt.

Wie schmeckt die Pizza à la Tiramisu? Laut offizieller Pressemitteilung wurde die Kreation von dem italienischen Dessertklassiker Tiramisu inspiriert. Der Pizzaboden ist mit einer süßen Mascarpone-Creme bestrichen und neben Amarettini-Stückchen und Kakaopulver mit "Coffee-Cream-Mascarpone-Spots" garniert.

Gespaltene Meinungen auf Social Media Die süße Pizza-Kreation sorgt in den sozialen Netzwerken für heftige Diskussionen. Vor allem auf TikTok äußern User ihr Unverständnis: "Mein italienisches Herz blutet …"

"Wann werden die Leute endlich aufhören, italienisches Essen zu missbrauchen?"

"Ich liebe Tiramisu, aber das geht zu weit."

"Das hat doch mit Pizza nichts mehr zu tun." Auch Gianluca Meli, deutscher Radio-Moderator mit italienischen Wurzeln, reagierte – mit einem eigenen Video, in welchem er seinem Ärger über die Tiramisu-Pizza Luft macht: "Die haben es schon wieder getan und ich kriege da so einen Hals. [...] Die nächste Kreation aus der Hölle. Wer isst das denn, jetzt mal ernsthaft? Die denken sich wahrscheinlich: 'Wie vergraulen wir noch mehr Italiener?'"

Doch viele Nutzerinnen und Nutzer freuen sich auf die süße Pizza-Variante und waren bereits Fans von der früheren Kreation mit drei verschiedenen Schokoladensorten. "Oh komm, in Italien selbst gibts auch Nutella-Pizza. Ich als Italienerin sag 100 % legit und lecker", schreibt eine TikTok-Userin. Eine andere Nutzerin kommentiert begeistert: "Die ist sooooooo lecker!!!! 😍😍"