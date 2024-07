"Vater" des Tiramisus Roberto Linguanotto gestorben

Italien hat den "Vater" des Tiramisus verloren. Roberto Linguanotto, der Erfinder des bekanntesten italienischen Desserts, ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Treviso gestorben. Er war schon seit einiger Zeit krank. "Dank Linguanotto ist Tiramisu zu einem Dessert von internationalem Format avanciert", würdigte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, Linguanotto auf X (vormals Twitter).

Wie das Tiramisu entstanden ist

Das Wort "Tiramisu" bedeutet auf Deutsch "zieh mich hoch". Erstmals verwendet wurde der Name 1970 in Linguanottos Restaurant Le Beccherie in Treviso. Von dort hat sich die Bezeichnung dann sehr schnell auf der ganzen Welt verbreitet.