Mit durchschnittlich 900 monatlichen Suchanfragen übertrifft das Sommergemüse klassische Favoriten wie Salami (850 Anfragen), Peperoni (670), Prosciutto (420) und Mozzarella (310). Dass Zucchini als Pizzabelag in Österreich am meisten gegoogelt wird, mag auf den ersten Blick überraschend sein, aber bei näherer Betrachtung ist es durchaus nachvollziehbar.

In vielen Ländern ist Dönerfleisch beliebt

Dönerfleisch als Pizzabelag erfreut sich in mehreren Ländern großer Beliebtheit. Insbesondere in Schweden ist die sogenannte "Kebabpizza" eine der populärsten Pizzavarianten. Auch in anderen Ländern, wie dem Vereinigten Königreich, hat Dönerfleisch als Pizzabelag an Popularität gewonnen. Laut einer Studie von Dailybase gehört Dönerfleisch dort zu den häufig gesuchten Pizzabelägen.