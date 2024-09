Die weltbeste Pizza kommt nicht aus Italien: Wiener Pizzeria in den Top 20

von Sara Mendoza Strauss Lower East Side Manhattan in New York. In der Pizzeria „Una Pizza Napoletana” serviert der amerikanisch-italienische Chefkoch Anthony Mangieri die weltbeste Pizza. Obwohl er in New Jersey geboren ist, ist er kein Fan der „Topping-Kultur“ in den USA. Sowohl das Lokal wie auch die Karte hält er lieber klein. Sechs verschiedene Pizzen mit traditionellen Belägen stehen zur Auswahl. Vor allem auf die Herkunft und Qualität der benutzten Produkte wird geschaut. Damit steht Mangieri zum ersten Mal an der Spitze der Rangliste der Webseite „50 Top Pizza“, die Pizzerien in sieben Kategorien von Geschmack bis zu Service beurteilt.

Zwei zweite Plätze Obwohl sie nicht auf Platz eins stehen, können in der Top drei der besten Pizzen italienische Restaurants nicht fehlen. „Diego Vitagliano Pizzeria“ in Neapel und „I Masianelli- Francesco Martucci“ in der Nachbarstadt Caserta teilen sich den zweiten Platz. 2024 wurden sie von Mangieri vom ersten Platz entthront. Die beiden Restaurants haben sehr unterschiedliche Konzepte: Francesco Martucci, der seit 2018 in der Top drei der Weltrangliste liegt, bietet eine umfangreiche Auswahl an Geschmacksrichtungen an. Das Besondere an seinen Pizzen ist, dass der Teig auf drei Arten zubereitet wird: gedünstet, gebraten und gebacken. Das soll neue Geschmäcke hervorheben.

Diego Vitagliano eröffnete seine Pizzeria 2017 im Hafenbezirk Neapels Bagnoli. Mittlerweile hat er insgesamt drei Standorte in der Stadt. Er selbst beschreibt sein Konzept als kontemporär. Außer den traditionellen neapolitanischen Pizzen bietet er auch einen knusprigen oder frittierten Teig und Ripieni (Calzone). Eines, was seine Pizzeria von anderen unterscheidet, ist das umfangreiche glutenfreie Menü: Bis zu 18 Pizzen stehen für Personen mit Zöliakie zur Auswahl.

Österreichs beste Pizzeria Auch Österreich ist in der Top 20 der Weltrangliste vertreten. Die „Via Toledo Enopizzeria“ in Wien sitzt auf Platz 14 und ist somit drei Plätze hochgerutscht. Seit ihrer Eröffnung 2019 ist sie laut "50 Top Pizza" die beste Pizzeria Österreichs. Gegenüber vom Schönbergpark in der Josefstadt spezialisiert sie sich nicht nur auf Pizzen, sondern auch auf Weine (daher Enopizzeria). Der italienische Chefkoch Francesco Calò schätzt sein Grundrezept sehr. In der Bäckerei seiner Familie in Apulien lernte er, was einen guten Teig ausmacht.