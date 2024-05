Diese Pizza aus Wien wurde zur besten Europas gekürt

Sie ist schlicht, aber bestechend - und für Neapels Pizzaoili eine Art Heiligtum: Tomaten, Olivenöl, Knoblauch und Oregano, mehr braucht eine perfekte Pizza Marinara nicht. Dass die beste Pizza Europas eine Marinara ist, überrascht daher nicht. Dass sie aber ausgerechnet aus Wien kommt, vielleicht schon. Am Montag wurden beim alljährlichen Bewerb "50 Top Pizza Europe 2024" in Madrid die besten Pizzen des Kontinents gekürt.

Auf Platz eins landete Francesco Calòs Kreation "Nero di Marinara". Seine Pizzeria "Via Toledo Enopizzeria" im 8. Wiener Bezirk wurde auch als Pizzeria Österreichs ausgezeichnet. Und: Damit nicht genug, holte er in der Gesamtwertung den dritten Platz der besten Pizzerien Europas.

Angetreten ist Calo beim Bewerb mit "einem Mix aus Tradition und Moderne". Für seine Marinara verwendet er ausschließlich Oregano aus den Bergen seiner Heimat, Knoblauch aus Voghiera und als Besonderheit seiner Kreation Filets von Datterino-Tomaten. Diese werden aber, bevor sie auf die Pizza kommen, in einer Pfanne angebraten. Was den Beinamen "nero" für schwarz erklärt.

Pizzaoilo gewann bereits mehrmals

Die Pizza hat er seit einem halben Jahr auf seiner Speisekarte. "Sie kommt sensationell gut an." Der Pizzaofen von Franceso Calò steht zwar in Wien, seine ursprüngliche Heimat ist aber die süditalienische Provinz Brindisi in Apulien. Der Süditaliener kam 2013 durch Freunde nach Wien und eröffnete 2016 seine Pizzeria in der Laudongasse. Mit seinen Pizzen, für die der Bäckersohn eine eigene Mehlmischung für den Pizzateig entwickelte, konnte er schon öfters bei Bewerben reüssieren.

2019 wurde er etwa zum "Besten italienischen Pizzaiolo der Welt" beim "National Championchip of Pizza DOC" im italienischen Nocera Inferiore unter 350 Teilnehmern gekürt. 2020 und 2021 erreichte er bei "50 Top Pizza Europe" jeweils den 2. Platz; im Vorjahr landete er auf dem 3. Platz.