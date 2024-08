Pizza mit Wassermelone: Pizzabäcker in Neapel sorgt für Aufruhr

Die Italiener sind stolz auf ihre gastronomische Tradition. Sie bestehen darauf, die beste Küche der Welt zu haben und sie wollen diese verteidigen. Ein berühmter Pizzabäcker aus Neapel, Gino Sorbillo , Besitzer von mehreren Lokalen in Italien und im Ausland, hat sich nun viel Kritik zugezogen, weil er Pizza mit Wassermelone auf die Speisekarte genommen hat.

"Pizza mit Früchten, das ist keine Pizza mehr"

In einem auf Instagram geposteten Video kündigte Sorbillo seine neue Kreation an: Pizza mit Wassermelone und zeigte bereits die Zubereitung seiner neuen Spezialität. Schon in den vergangenen Monaten hatte er Pizza mit Ananas und mit Banane experimentiert. Seine Ankündigung löste viele kritische Reaktionen im Internet aus.