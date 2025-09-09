Über 35 Mio. Views: Megastar "verkauft" neues Album auf der Straße
Erst vor einigen Tagen hat Rapperin Cardi B in einem Zivilprozess um Vorwürfe von Körperverletzung einen Sieg errungen und ist damit um die Zahlung einer Entschädigung herumgekommen. Eine Jury in Kalifornien sprach die Sängerin in einem einstimmigen Urteil frei, wie der Sender Court-TV berichtete. Cardi B hatte in dem Verfahren selbst ausgesagt und die Vorwürfe gegen sie bestritten. Der Gerichtsstreit drehte sich um einen Vorfall im Jahr 2018.
Der Freispruch kommt rechtzeitig zum Release ihres neuen Albums "Am I The Drama?", das ab 19. September erhältlich sein soll. Um dieses erfolgreich zu vermarkten, geht die 32-Jährige sogar auf die Straße.
Cardi B verkauft eigenes Album auf der Straße
"Mein Label sagte, ich muss auf die Straße gehen und dieses Album verkaufen 😩", scherzt die Musikerin unter einen Instagram-Beitrag, in dem sie mehrere CDs und Vinyl-Platten ihres Albums auf einer schwarzen Decke ausgebreitet liegen hat. Im Hintergrund hört man Musik von Reggae-Legende Bob Marley, während Cardi B betont, dass man die CDs bereits um "9,99 US-Dollar" kaufen kann.
Das Video wurde mehr als 35 Millionen Mal auf Instagram angesehen.
In weiteren Aufnahmen sieht man, wie Belcalis Marlenis Almanzar, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, ihr Album mitten auf der Straße vor vorbeifahrenden Autos in die Luft hält.
Fans von Marketing-Gag begeistert
Die User und Userinnen im Netz sind von dem Marketing-Coup begeistert und fluten die Kommentarspalten der Künstlerin:
- "Ich meine, selbst wenn du ihre Musik nicht magst, wirst du ihre Persönlichkeit trotzdem lieben 😂🔥"
- "Ich liebe diese Frau so sehr 😂"
- "Sie konnten mich nie dazu bringen, sie zu hassen 😂😂😂😂😂"
- "Cardi ist eine Komikerin im echten Leben 😂"
- "Genau aus diesem Grund hat sie die Fangemeinde, die sie hat! Sie ist der authentischste Promi, die ich je gesehen habe!!"
- "So verkauften sie früher CDs auf den Flohmärkten mit jamaikanischer Musik im Hintergrund. Mixtape-Tage-Vibes! 💿🔥"
Ein Nutzer auf X lobte die Sängerin für ihren Einsatz: "Seht mal, wie sie tatsächlich Werbung für ihr Album macht, anstatt nur Künstliche Intelligenz zu verwenden."
