Erst vor einigen Tagen hat Rapperin Cardi B in einem Zivilprozess um Vorwürfe von Körperverletzung einen Sieg errungen und ist damit um die Zahlung einer Entschädigung herumgekommen. Eine Jury in Kalifornien sprach die Sängerin in einem einstimmigen Urteil frei, wie der Sender Court-TV berichtete. Cardi B hatte in dem Verfahren selbst ausgesagt und die Vorwürfe gegen sie bestritten . Der Gerichtsstreit drehte sich um einen Vorfall im Jahr 2018.

Der Freispruch kommt rechtzeitig zum Release ihres neuen Albums "Am I The Drama?" , das ab 19. September erhältlich sein soll. Um dieses erfolgreich zu vermarkten, geht die 32-Jährige sogar auf die Straße.

Cardi B verkauft eigenes Album auf der Straße

"Mein Label sagte, ich muss auf die Straße gehen und dieses Album verkaufen 😩", scherzt die Musikerin unter einen Instagram-Beitrag, in dem sie mehrere CDs und Vinyl-Platten ihres Albums auf einer schwarzen Decke ausgebreitet liegen hat. Im Hintergrund hört man Musik von Reggae-Legende Bob Marley, während Cardi B betont, dass man die CDs bereits um "9,99 US-Dollar" kaufen kann.

Das Video wurde mehr als 35 Millionen Mal auf Instagram angesehen.