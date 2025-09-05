Rapperin Cardi B wagt "Neuanfang in jeder Hinsicht"

Sie gilt als eine der größten Bühnen der Musikwelt: die Halbzeitshow des jährlichen Football-Endspiels Super Bowl. Rapperin Cardi B jedoch hat nach eigenen Worten bereits Nein zu dieser Gelegenheit gesagt: "Ich wurde gefragt, ob ich beim Super Bowl auftreten möchte, und ich lehnte ab", sagte sie dem Billboard-Magazin. Für die Zukunft könne sie sich das aber gut vorstellen: Dann werde sie "noch mehr Hits haben". Und: "Ich werde noch erfahrener sein."

Die 32-Jährige zählt zu den erfolgreichsten US-Rapperinnen ("Bodak Yellow", "WAP"). Nach ihrem Debüt "Invasion of Privacy" aus 2018 veröffentlicht sie in zwei Wochen ihr zweites Studioalbum "Am I The Drama?". "Ich starte neu in meiner Karriere", sagte Cardi B dazu. "Ich habe eine Pause gemacht und bin jetzt dabei, wieder zurückzukehren." Sie werde eine Tour spielen und viel auftreten, was sie lange nicht getan habe.