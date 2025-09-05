Lena Gercke, Model, lernt etwas von ihrem Nachwuchs. "Kinder sind wie Spiegel: Du erkennst an ihnen relativ schnell, wenn irgendwas nicht stimmt im System", sagte die frühere Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sie habe gelernt, nicht immer zu rennen. Früher sei sie nur im Flieger und in Hotels gewesen.

Gercke und ihr Partner Dustin Schöne haben zwei Töchter: Zoe kam im Sommer 2020 zur Welt und ist fünf Jahre alt. Lia folgte im Dezember 2022 und ist folglich zwei Jahre alt. "Meine Kinder haben mir auch wieder ein Zuhause gegeben, weil sie mir gezeigt haben, wie wichtig es ist, ein bisschen zu entschleunigen", sagte Gercke in dem Interview. "Kinder lehren einen sehr, im Hier und Jetzt zu sein."