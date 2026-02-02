Über 924.000 Aufrufe hat das kurze Instagram-Video binnen kürzester Zeit erreicht. Auf TikTok kursieren zudem weitere Clips zu der skurrilen Szenerie aus unterschiedlichen Perspektiven: Zu sehen ist ein junger Mann mit Helm, Skianzug und Skistöcken, der auf Skiern eine Rolltreppe in der Wiener U-Bahnstation U3 Neubaugasse hinunterrast und erst nahe dem Bahnsteig zum Stillstand kommt.

U3 Neubaugasse: Mann fährt Ski auf Rolltreppe Auch die Wiener Linien wurden bereits auf den Verstoß gegen die Hausordnung aufmerksam: "Auch wenn's gerade wieder ein wenig schneit, die U-Bahn ist keine Abfahrtspiste. Don't do it! Das ist gefährlich und verboten. Anzeige ist raus", heißt es in einem Kommentar unter dem Video des österreichischen Freeride-Athleten David Meier.

Freerider bekannt für waghalsige Stunts Er selbst ist es auch, der die Rolltreppe kurzerhand zur Skipiste umfunktioniert und die Aktion mit einer GoPro-Kamera auf seinem Helm gefilmt hat. Durch spektakuläre Film- und Videoprojekte hat er sich nicht nur in den sozialen Medien einen Namen gemacht.

Das war nicht Meiers erster Stunt dieser Art. Zuletzt raste er durch ein dichtes Waldgebiet, schlängelte sich zwischen etlichen Bäumen hindurch und bremste schließlich auf einer Wiese ab – bei Sonnenschein und ohne Schnee.