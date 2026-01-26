Eine 26-Jährige US-Amerikanerin zeigt, wie man mit einer spontanen Idee über Nacht zum Internetstar werden kann. Ein 11-sekündiges TikTok -Video mit einem selbst ausgedachten Jingle (Werbe-Sound) machte Romeo Bingham weltbekannt und bescherte ihr einen lukrativen Werbedeal.

"I have theme song for Dr Pepper and it goes like this: Dr Pepper Baby is good and nice, doo-doo-doo" (übersetzt: "Ich habe ein Titellied für Dr Pepper, und es geht so: Dr Pepper, Baby, ist gut und lecker"), singt die junge Frau in dem Clip. In der Videobeschreibung verlinkte sie den Getränke-Giganten: "@Dr Pepper, bitte meldet euch bei mir mit einem Vorschlag, mit dem wir gemeinsam Tausende verdienen können."

Lukrativer Werbe-Deal mit Dr Pepper

Der kurze Clip ging innerhalb kürzester Zeit viral und hat inzwischen über 94 Millionen Aufrufe und mehr als 91.000 Kommentare. Einer davon stammt von Dr Pepper selbst: "Moment mal … Da bist du vielleicht auf etwas gestoßen."

Bingham erklärte, der Jingle sei ganz spontan entstanden. Vor wenigen Tagen hätte die 26-jährige wohl nicht geahnt, dass diese kurze Aufnahme ihr Leben auf den Kopf stellen würde. Denn der Jingle wurde schließlich für einen landesweiten TV-Werbespot verwendet, der während einer Live-Übertragung eines College-Football-Spiels ausgestrahlt wurde, das von 30 Millionen Zuschauenden verfolgt wurde.

Das verschaffte ihr nicht nur zusätzlich Bekanntheit sondern auch einen ziemlich lukrativen Deal.