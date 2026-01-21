Ein neuer Food-Trend flutet derzeit die sozialen Medien: der Japanese Yogurt Cheesecake. Dabei handelt es sich um ein käsekuchenähnliches Dessert, das sich kinderleicht zubereiten lässt und nicht gebacken werden muss.

Was ist der Japanese Yogurt Cheesecake? Im Grunde besteht der japanische Joghurt-Cheesecake aus nichts weiter als Joghurt und Keksen. Ideal geeignet sind etwa die karamelligen Biscoff-Kekse von Lotus und griechisches Joghurt. Zubereitet wird das Dessert meist direkt im Joghurtbecher, Backformen und Küchenutensilien sind nicht nötig. Die Küche bleibt sauber und der Cheesecake entsteht sozusagen von selbst – nur eben im Kühlschrank statt im Backrohr.

So einfach geht der Cheesecake im Joghurtbecher Dazu werden Kekse nach Wahl in die Joghurtmasse gesteckt und mehrere Stunden gekühlt, ehe man den süßen Snack genießen kann. In dieser Zeit saugen die Kekse die Feuchtigkeit des Jogurts auf und werden weich. Der Joghurt wiederum gewinnt an Dichte und bekommt eine mousseartige, besonders cremige Textur, die an Cheesecake erinnern soll.

Zuckerfrei, proteinreich oder als Tiramisu-Variante mit Kakao und Kaffee: Auf TikTok und Instagram experimentieren Tausende mit dem Grundrezept und passen es ihren persönlichen Vorlieben an.

Wie viele Kalorien hat der Japanese Yogurt Cheesecake? In den Kommentaren taucht immer wieder die Frage nach den Nährwerten auf, schließlich klingt Joghurt zunächst nach einer gesunden Wahl. Verwendet man jedoch einen 200-Gramm-Becher griechisches Joghurt mit zehn Prozent Fett und sechs bis sieben Keksen, landet man rasch bei 470 bis 500 Kalorien. Zum Vergleich: Ein Stück New York Cheesecake hat je nach Größe und Zutaten zwischen 350 und 450 Kalorien.