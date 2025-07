Mit den kulinarischen Kunstwerken, die rund 15 bis 20 Euro pro Stück kosten, hat Grolet bereits 2018 die Aufmerksamkeit von Feinschmeckern auf sich gezogen. Nun erlebten seine Dessert-Kreationen in Fruchtform ein Revival – insbesondere in den sozialen Medien .

Im Stil von Cédric Grolet: Wo gibt es die Früchte in Wien zu kaufen?

Die Früchte des Spitzenkonditors gibt es bisher in Paris, London, Singapur, Saint-Tropez und Monaco zu kaufen. In Wien kann man zwar nicht das Original von Cédric Grolet verkosten, jedoch bietet das Patisserie-Café Kashtan für rund 8 bis 9 Euro pro Stück ihre Version der süßen Dessert-Früchte an.