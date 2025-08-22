In Hotel vergessener Plüschhund "Jack" avanciert zum Internetstar

Ein vergessener Plüschhund rührt die Herzen in Australien – und weit darüber hinaus. Ein Hotel in Perth im Westen des Landes versucht seit Wochen, die Familie von "Jack" zu finden, einem kleinen, knuddeligen Stoff-Labrador, der irgendwann im Juni in der Hotelwäsche auftauchte. Seither begleitet das Team den Vierbeiner in sozialen Netzwerken – und machte ihn kurzerhand zum neuesten "Teammitglied". "Er hat eingecheckt, aber nie ausgecheckt", schrieb das Hotel Holiday Inn Perth City Centre unter das erste Foto, das Mitte Juli auf Instagram veröffentlicht wurde - und bat mögliche Besitzerinnen oder Besitzer, sich zu melden. In weiteren Clips und Bildern macht "Jack" sich zunehmend nützlich: Er "arbeitet" an der Rezeption, helfe beim Housekeeping, bediene die Espresso-Maschine und schaue sehnsüchtig aus dem Fenster – immer mit dem Hinweis: Wer ihn kennt, möge sich melden. Unzählige User kommentieren seither die Abenteuer von "Jack".

Australische TV-Sender griffen die Geschichte auf und stellten "Jack" als eine Art Tausendsassa vor, der jetzt im Hotel aushilft und auf seine "Eltern" wartet. Die Suche des süßen Kuscheltiers löste rasch auch internationales Echo aus.

Fans strömen ins Hotel Die Posts erreichten ein Millionenpublikum auf Instagram, Facebook und YouTube. "Wir hätten nie gedacht, dass die Geschichte so groß wird", sagte eine Mitarbeiterin des Hotels. "Wir sind alle komplett vernarrt in 'Jack'." Mittlerweile kämen schon täglich kleine und große Fans eigens ins Hotel, um "Jack" zu besuchen. Seinen Namen bekam er übrigens von der Belegschaft. Weil sich niemand meldete, zog "Jack" mittlerweile auch mit Namensschild los, um Perth zu erkunden – vom Bell Tower bis zum Kings Park. "Kein Baum blieb unbeschnuppert", heißt es augenzwinkernd in den Posts.

Sonnenbaden auf Insel Auch einen Ausflug per Fähre auf die nahegelegene Insel Rottnest Island unternahm die Fellnase bereits. Dort durfte sich "Jack" am Strand sonnen und sich mit den einheimischen Quokkas - einer Beuteltierart, für die die Insel berühmt ist - fotografieren lassen.