Ist das Internet ein rechtsfreier Raum? Leichtfried antwortet so: „Das Internet hat seine Regeln. Nur leider werden sie oft nicht eingehalten, sodass der Begriff ,rechtsfreier Raum‘ seine Begründung hat.“

Diese Erkenntnis habe sich auch in der Altersgruppe selbst längst durchgesetzt. Leichtfried zitiert eine Ö3-Jugendumfrage, bei der von 28.000 Befragten rund 87 Prozent klar befürworten, dass es bei Sozialen Medien dringend ein Alterslimit geben muss.

Konkret will der Staatssekretär ergebnisoffen über ein schärferes Schutzalter für die Nutzung von Sozialen Medien diskutieren.

Technisch müsste eine derartige Schutzbestimmung wohl ein Verfassungsgesetz werden. Denn der Jugendschutz ist Ländersache. Ohne Verfassungsgesetz müsste man wohl alle neun Jugendschutzgesetze gleichlautend adaptieren. Möglich wäre auch eine EU-weit einheitliche Regelung. Hier laufen aktuell unterschiedliche Initiativen rund um das Thema.

Gefährderüberwachung im Internet

Im Zusammenhang mit dem Thema der Netz-Sicherheit verteidigt der Staatssekretär auch das Vorhaben, die neue „Gefährderüberwachung“ zu etablieren.

Derzeit in Begutachtung, soll das Gesetz helfen, in einigen wenigen Fällen schwerste Straftaten wie Terroranschläge zu verhindern, indem man Messenger-Dienste von Verdächtigen überwacht bevor sie eine Straftat begehen. Mit richterlicher Genehmigung und in maximal 35 Fällen pro Jahr.

Während sich ÖVP und SPÖ weitgehend einig sind, bleiben die Neos skeptisch. Leichtfried wiederholt deshalb, was er seit Tagen sagt: "Es ist allen klar, dass ein solcher Grundrechtseingriff einen robusten Rechts- und Missbrauchsschutz haben muss. Aber das soll und wird es auch geben."