Social-Media-Star: "Nettester Richter der Welt" ist gestorben
Der US-Richter Frank Caprio war fast vier Jahrzehnte lang an einem Gericht im Bundesstaat Rhode Island im Einsatz.
Er wurde als "nettester Richter der Welt" berühmt, wie NBC berichtet, nachdem virale Videos, in denen er lächelnd Urteile verkündete, auf Social Media über eine Milliarde Mal angesehen wurden.
In einem Post auf seiner Instagram-Seite von Mittwoch wurde verkündet, dass er im Alter von 88 Jahren "nach einem langen und mutigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs" gestorben ist. Weiter hieß es, er sei "für sein Mitgefühl, seine Bescheidenheit und seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen geliebt" worden. Über TikTok meldete sich der Sohn Caprios David zu Wort und überbrachte den Fans die traurigen Neuigkeiten.
Posting am Tag vor Tod
Noch am Tag zuvor hatte Caprio von seinem Krankenhausbett aus eine Nachricht gepostet, die Fans beunruhigte: "Leider hatte ich einen Rückschlag. Ich bin jetzt wieder im Krankenhaus und wende mich erneut an euch, um euch zu bitten, erneut in euren Gebeten an mich zu denken."
Die letzten Jahre von Caprios Karriere, die 2023 endete, wurden in der Fernsehsendung "Caught in Providence" dokumentiert. Caprios Persönlichkeit stand im Widerspruch zu seinen Richterkollegen, die weniger sympathisch auftraten. In beliebten Clips ließ er zum Beispiel Strafzettel für nichtig erklären, als er hörte, dass ein beschuldigter Barkeeper nur einen geringen Stundenlohn verdiente. Er hörte den Angeklagten mitfühlend zu und bezog persönliche Schicksale und Lebensumstände in die richterlichen Entscheidungen ein. Diese Herangehensweise ließ ihn zu einem Publikumsliebling werden.
