Der US-Richter Frank Caprio war fast vier Jahrzehnte lang an einem Gericht im Bundesstaat Rhode Island im Einsatz. Er wurde als "nettester Richter der Welt" berühmt, wie NBC berichtet, nachdem virale Videos, in denen er lächelnd Urteile verkündete, auf Social Media über eine Milliarde Mal angesehen wurden.

In einem Post auf seiner Instagram-Seite von Mittwoch wurde verkündet, dass er im Alter von 88 Jahren "nach einem langen und mutigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs" gestorben ist. Weiter hieß es, er sei "für sein Mitgefühl, seine Bescheidenheit und seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen geliebt" worden. Über TikTok meldete sich der Sohn Caprios David zu Wort und überbrachte den Fans die traurigen Neuigkeiten.

Posting am Tag vor Tod Noch am Tag zuvor hatte Caprio von seinem Krankenhausbett aus eine Nachricht gepostet, die Fans beunruhigte: "Leider hatte ich einen Rückschlag. Ich bin jetzt wieder im Krankenhaus und wende mich erneut an euch, um euch zu bitten, erneut in euren Gebeten an mich zu denken."