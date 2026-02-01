Die 92-jährige Muriel Connick aus Florida arbeitete bis vor Kurzem noch fünf Tage die Woche als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Ihre Pensions- und Sozialleistungen reichen nicht aus, um sich den wohlverdienten Ruhestand leisten zu können. Doch eine zufällige Begegnung mit einer Kundin veränderte das Leben der Seniorin schlagartig.

Seniorin muss mit 92 noch arbeiten April Steele wollte sich nur ein wenig in dem Burlington-Geschäft in Pompano Beach umsehen, als ihr eine ältere Dame ins Auge stach, die offenbar dort angestellt war. "Sie lächelte nicht, im Gegenteil – sie wirkte wütend", erinnert sich Steele. Daraufhin begann sie ein Gespräch mit der Verkäuferin und machte ihr ein Kompliment: Es sei bewundernswert, dass sie in ihrem Alter noch arbeite. Connick reagierte frustriert und entgegnete: "Würden Sie mit 92 noch arbeiten wollen?"

Rente reicht nicht, um zu leben Miete, Strom, Autokreditrate sowie -versicherung und Telefon: Die 92-Jährige berichtete, dass ihre Pensionund Lebensmittelhilfe gekürzt worden seien und sie keine andere Wahl habe, als weiterhin arbeiten zu gehen, um ihre Rechnungen zu begleichen. Hinzu kommt ein Wasserschaden in ihrem Wohnmobil, der den Boden beschädigt hat.

Mit Spendenaktion kamen über 105.000 Dollar zusammen Das Schicksal der Seniorin berührte Steele so sehr, dass sie beschloss, ihr zu helfen. Sie startete eine Spendenaktion auf GoFundMe und machte auf Connicks Situation auch auf Facebook aufmerksam. Die Unterstützung ließ nicht lange auf sich warten: Innerhalb weniger Tage kamen über 105.000 US-Dollar (rund 88.000 Euro) zusammen.