Wien-Neubau: Wie der 7. Bezirk zu einem grünen Showroom wurde

Der drittkleinste Wiener Bezirk (nur die Nachbarn Josefstadt und Mariahilf sind noch kleiner) ist zu einer Art Showroom für grüne Politik geworden. An jeder zweiten Ecke schlägt ein frisch gepflanztes Bäumchen Wurzeln, wie rasch wachsende Flechten überziehen verkehrsberuhigte Zonen den Bezirk. Von Lastenrädern geht für Fußgänger hier mehr Gefahr aus als von Autos.

Wer in Wien-Neubau die Bezirksvertretungswahl gewinnen wird, steht bereits fest. Die Grünen stellen hier seit 24 Jahren durchgehend den Bezirksvorsteher; bei der letzten Wahl hatten sie einen Stimmanteil von beachtlichen 44,9 Prozent. 2001 war Neubau der erste Wiener Bezirk mit einer grünen Mehrheit, derzeit sind es drei (7., 8. und 18.). Aber nirgends merkt man es so deutlich wie hier.

Testlabor Neubau

Als „Testlabor für modernes urbanes Leben“ bezeichnet Tarek Leitner seinen Heimatbezirk in dem opulenten Band, den der „Zeit im Bild“-Moderator vor drei Jahren herausgegeben hat („Im Siebten“). Weniger wohlwollende Zeitgenossen nennen den Bezirk spöttisch „Bobohausen“ oder „Bobostan“ – wegen der vielen Bobos („Bourgeois Bohemiens“), die in luftig eingerichteten Büros Start-up-Firmen gründen und anschließend in einem der unzähligen Schanigärten Hafer-Chai-Latte trinken.

„Wir sind ein sehr diverser Bezirk“, sagt Bezirksvorsteher Markus Reiter, 53. Er hat Ende 2017 die Nachfolge von Thomas Blimlinger, Wiens erstem grünem Bezirkschef, angetreten. „Ich sage immer, wenn der Trump den 7. Bezirk kennen würde, er würde uns abschaffen.“

Die Kreativwirtschaft habe hier schon vor 100 Jahren eine Rolle gespielt, sagt Blimlinger. In den letzten 20 Jahren sei es gelungen, die Zahl der Unternehmen zu verdoppeln. „Wir haben nicht nur 32.000 Bewohner, sondern auch über 40.000 Beschäftigte im Bezirk.“

Auch Touristen lieben den 7. Bezirk: eine Million Nächtigungen sind es im Jahr – nur im Ersten steigen mehr Gäste ab. Das Problem: Viele wohnen in Airbnb-Wohnungen, Reiter warnt vor Overtourism à la Venedig und appelliert an die Stadt, die Kurzzeitvermietungen in Wohnvierteln ganz zu verbieten.