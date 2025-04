Die 23-Jährige erklärte, dass sie misshandelte und vernachlässigte Hunde in einem Tierheim betreut und sich daher immer wieder in ihrer Freizeit damit beschäftigt. Als sie ihren Partner das erste Mal traf, bemerkte sie bei ihm ähnliche Verhaltensweisen wie bei den Tieren. "Er ist toll, aber emotional ziemlich verschlossen und hat beim ersten Date auch angedeutet, dass er eine instabile/ungesunde Kindheit hatte." Seitdem begann sie, Notizen von seinem Verhalten zu machen.

"Zum Beispiel habe ich bemerkt, dass er beim Abendessen sehr schnell fertig war und überhaupt nicht teilen wollte (Ressourcenverteidigung), aber als ich angeboten habe, zu zahlen und ein Dessert vorschlug, machte ihn das wirklich glücklich und ein wenig ruhiger (futtermotiviert) “, schrieb sie. "Er ist auch sehr eigen, was sein Auto betrifft (territorial/Kistenaggression); außerdem mag er es, wenn ich entscheide, wohin wir gehen und was wir machen (möchte folgen) ", fügte sie hinzu.

Überwiegend Kritik: "Entmenschlichung"

Ihre Schilderungen und die abschließende Frage löste eine Welle an Empörung in den Kommentaren aus. "Wir benutzen Leckerlis, um Hunde zu trainieren, weil wir nicht dieselbe Kommunikationsebene haben wie sie. Du und dein Freund habt aber dieselbe Ebene – dann nutz sie auch", so ein User. "Das ist die Definition von Entmenschlichung. Du behandelst ihn buchstäblich wie einen Hund. Wenn du nur ein paar Sekunden nachdenken oder wirklich mitfühlen würdest, wäre dir das sofort klar. Dass du es nicht selbst erkennst, zeigt, dass du nicht wirklich nachdenkst oder mitfühlst", so eine andere Nutzerin.