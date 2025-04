Viele Haustierhalter und -halterinnen haben sich bestimmt schon einmal gefragt, wie ihr Vierbeiner als Mensch aussehen würde. Die Künstliche Intelligenz ChatGPT macht es möglich. User und Userinnen können nun Bilder ihrer Haustiere hochladen und sie in Menschen "verwandeln".

KI-Trend geht auf TikTok viral

Auf TikTok teilen immer mehr Nutzer und Nutzerinnen coole Transitionen, die zuerst ein Bild ihrer Haustiere zeigen und anschließend ein weiteres, wie ihre Vierbeiner als Mensch aussehen würden. "Ich habe ChatGPT gebeten, meine Haustiere in Menschen zu verwandeln, und es hat mich nicht enttäuscht", kommentierte eine Userin unter ihr Video, in dem mehrere Tiere in Menschenform gezeigt werden.