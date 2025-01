Die deutsche Rapperin Loredana behauptete vor einigen Tagen in einem Twitch-Livestream mit Content Creator Daniel Slump, dass Frauen heutzutage mehr Rechte als Männer hätten und bekräftigte, dass das "nicht okay" sei.

Im fünfminütigen TikTok-Clip , in dem Loredana Stellung zu ihrer Aussage von vergangener Woche nahm, teilte sie ihrer Community mit, dass sie weder gegen Frauen, noch etwas gegen Feminismus habe.

Damit spielt die Rapperin etwa auf häusliche Gewalt an und macht das an einem Beispiel deutlich: Manche Frauen würden etwa Gewalterfahrungen "erfinden", wenn es bei Scheidungen zu Streit um das Sorgerecht von Kindern komme, behauptete sie. Das würde anderen Frauen schaden, die Ähnliches durchgemacht haben.

Die Gleichberechtigung sei insgesamt ins Schwanken gekommen, so "King Lori", wie sie genannt wird. Männer müssten die gleichen Rechte wie Frauen haben – und umgekehrt. So vermisst die Musikerin in ihrer Interpretation von Gleichstellung der Geschlechter etwa die genauen Überprüfungen von Gewaltdelikten: