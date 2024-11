In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft verbreitet sich die 4B-Bewegung. Für manche wirkt sie provokant, für andere zu radikal.

Der Name 4B steht für vier „Neins“: der Verzicht auf heterosexuelle Beziehungen, Heirat, Kinder und Dates mit Männern.

Entstanden ist diese Bewegung zwischen 2015 und 2016 in Südkorea als Reaktion auf einem Femizid in Seoul, bei dem eine junge Frau von einem fremden Mann erstochen wurde. Die Begründung des Täters: Sie sei eine Frau und er habe sich schon immer von Frauen missachtet gefühlt. Nun, nach Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl, schwappt die Bewegung über den Pazifik in die USA.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die soziale Medien. Das Thema wurde auf TikTok so viel diskutiert, dass am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump die Google-Suchanfragen nach "4B" um 450 % gestiegen sind. Die Bewegung findet vor allem unter den Frauen Anklang, die sich nach Trumps Wahlsieg von "Project 2025" bedroht fühlen, einem radikalen Manifest, das unter anderem Frauenrechte massiv einschränken will.