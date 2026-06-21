Wie gefährlich ein auf den ersten Blick harmloser Kosmetikspiegel in Fensternähe werden kann, demonstrieren zahlreiche TikTok-Nutzende in entsprechenden Videos. Bereits wenige Minuten reichen, um durch gebündeltes Sonnenlicht Materialien wie Fensterrahmen, Vorhänge oder Papier zum Qualmen zu bringen und im schlimmsten Fall sogar in Brand zu setzen.

Brandflecken durch Kosmetikspiegel TikTok-Creatorin @viviwillreisen beschreibt ihn in einem kurzen Clip: "Stell dir vor, du kommst um 19:30 Uhr nach Hause und es riecht verbrannt." Sichtlich erschrocken hält sie sich die Hand vor den Mund und richtet die Kamera anschließend auf ihren Wohnzimmertisch, auf dem sich ein Magazin und ein Kosmetikspiegel befinden. Auf dem Magazincover sind deutlich sichtbare Brandflecken zu erkennen. Das Video hat inzwischen über 1,3 Millionen Aufrufe.

Offenbar konnte die junge Frau in letzter Minute Schlimmeres verhindern. Auch in den Kommentaren berichten zahlreiche User von ähnlichen Erfahrungen. Dort finden sich Fotos von Brandspuren an Fensterrahmen und Teppichen sowie von geschmolzenem Plastik an Druckern oder Kosmetikprodukten.

Vergrößerungsspiegel wirkt wie Brennglas Alle Betroffenen hatten einen Vergrößerungsspiegel in Fensternähe stehen. Bei solchen Kosmetikspiegeln ist meist eine Seite konkav geschliffen. Durch diese Wölbung kann die Spiegelfläche bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken und die Lichtstrahlen bündeln. Treffen die reflektierten Strahlen dabei auf brennbare Gegenstände wie Vorhänge, Polstermöbel oder Papier, kann innerhalb kurzer Zeit enorme Hitze entstehen.

Die Folgen sind rasches Qualmen und im schlimmsten Fall sogar ein Brand, wie zahlreiche TikTok-User eindrucksvoll zeigen.

Gefahren von Kosmetikspiegeln Gegenüber RTL erklärte Uwe Pietsch-Kropf von der Feuerwehr Fürstenwalde: "Es gibt Spiegel mit bis zu fünfundzwanzigfacher Vergrößerung. Da muss man davon ausgehen, dass die Energiebündelung bei diesen Spiegeln noch viel höher." Auch Dominik Pretz, Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, warnt im Gespräch mit dem Tagesspiegel vor den Gefahren gewölbter Spiegel. Diese können durch ihren Brennglaseffekt im schlimmsten Fall sogar einen Wohnungsbrand auslösen. Besonders bei großer Trockenheit und starker Sonneneinstrahlung sei daher Vorsicht geboten.