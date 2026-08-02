Eigentlich ist Kokoswasser längst nichts Neues. Doch in den sozialen Medien erlebt das Getränk derzeit ein überraschendes Comeback als Wellness-Trend. Zusätzlichen Auftrieb erhält der Hype durch den Matcha-Boom und Kreationen wie den „Coconut Matcha Cloud“.

Auffällig ist dabei, dass vielen jungen Menschen das Getränk offenbar gar nicht wirklich schmeckt. „It tastes so bad“, heißt es etwa in den Kommentarspalten auf TikTok. Trotzdem greifen zahlreiche Nutzer zu dem leicht trüben Kokoswasser und verdünnen es sogar mit Wasser oder Saft, damit es leichter zu trinken ist. Vor allem die Kombination aus Karottensaft (am besten frisch gepresst), reinem Kokoswasser und Eiswürfeln gilt als Sommer-Spaßgetränk, das für einen gesunden Glow und sofortige Hydration sorgen soll. Doch bietet Kokoswasser tatsächlich so viele gesundheitliche Vorteile, wie auf Social Media häufig behauptet wird?

Wie gesund ist Kokoswasser wirklich? Das sagen Experten Zahlreiche Ernährungswissenschaftler sind sich einig und sehen reines Kokoswasser grundsätzlich als gesundes Getränk an. Vorausgesetzt, man achtet beim Kauf auf Kriterien wie: kein zugesetzter Zucker

keine Aromen oder Konservierungsstoffe

möglichst wenig verarbeitet Die meisten Kokoswasser sind transparent bis leicht trüb oder milchig. Manche Marken bieten jedoch Kokoswasser an, das leicht rosa gefärbt ist. Dieser Farbton gilt, sofern es sich um 100 Prozent reines Kokoswasser handelt, häufig als Hinweis darauf, dass das Produkt nur minimal verarbeitet wurde.

Kokoswasser nicht hydratisierender als Wasser Die Mayo Clinic, eine gemeinnützige US-amerikanische Organisation für medizinische Versorgung, Forschung und Ausbildung, hat den Hype unter die Lupe genommen. Unter Berufung auf mehrere wissenschaftliche Untersuchungen kommt sie zu dem Schluss, dass Kokoswasser unter anderem Kalium, Magnesium und Calcium enthält. Die Elektrolyte können zur Flüssigkeitszufuhr beitragen, dennoch sei Kokoswasser nicht hydratisierender als normales Wasser.