Braun und schlank zu sein, scheint wieder „im Trend“ zu liegen: Das zeigt auch der aktuelle Hype um die sogenannte „Barbie-Droge“, die insbesondere auf TikTok erneut Aufmerksamkeit bekommt. Zahlreiche Influencer werben für den Stoff, der binnen kurzer Zeit für gebräunte Haut ganz ohne Sonnenbad sorgen soll. Stiftung Warentest, das Bundes­institut für Arznei­mittel und Medizin­produkte und Hautkrebsorganisationen warnen vor den harmlos wirkenden Nasensprays.

„Barbie Droge“: Was ist das? Wie die US-amerikanische Hautkrebsorganisation Skin Cancer Foundation erklärt, handelt es sich dabei um das künstlich hergestellte Peptid Melanotan II, das eine hormonähnliche Wirkung hat. Die Substanz regt die körpereigene Melaninproduktion an und soll dadurch eine Bräune von innen heraus erzeugen. Ziel ist ein ähnlich gebräunter Look wie bei einer Barbiepuppe, weshalb sich in sozialen Medien die umgangssprachliche Bezeichnung „Barbie Droge“ etabliert hat.

Als kosmetisches Bräunungsmittel ist Melanotan II nicht zugelassen. Der Verkauf der im Internet angebotenen Nasen-Tanningsprays ist also illegal. Das scheint jedoch zahlreiche Influencer nicht davon abzuhalten, sogenanntes Nasal Tanning zu betreiben und die vermeintlichen Beauty-Helfer sogar mit Rabattcodes zu bewerben.

Gesundheitsrisiken von Melanotan II Die kleinen Fläschchen wirken auf den ersten Blick oft harmlos: Manche Produkte tragen goldene Schrift und catchy Namen wie „Cherry Tanners“, andere sind lediglich mit einem Sticker im Stranddesign versehen, der Sonnenschein in der Flasche vermitteln soll. Die Skin Cancer Foundation warnt jedoch vor den möglichen Gefahren. Melanotan II wird häufig über nicht kontrollierte Quellen im Internet bezogen. Ob die Produkte tatsächlich den angegebenen Wirkstoff in der versprochenen Menge enthalten oder verunreinigt sind, lässt sich nicht zuverlässig überprüfen. Davon abgesehen birgt der Stoff laut Stiftung Warentest zahlreiche Gesundheitsrisiken.

Dazu zählen unter anderem: Verdauungsbeschwerden

Übelkeit

Blutdruckveränderungen

Appetitverlust Besonders problematisch: Melanotan II kann auch zu raschen Veränderungen bestehender Muttermale führen. Dadurch können Auffälligkeiten möglicherweise schwerer erkannt werden, was die Diagnose von Hautkrebs erschweren kann.