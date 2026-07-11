Weil ihr fünfjähriger Sohn Perci-Bleú Harrison in der Schule wegen seiner abstehenden Ohren verspottet wurde, stimmte Mama Seren Smalley (29) aus Großbritannien einer kosmetischen Operation zu, bei der die Ohren des Buben angelegt wurden. Die 29-Jährige teilte die Geschichte auf ihrem TikTok-Account und erreichte damit mehrere Hunderttausend Menschen.

Wegen abstehender Ohren gemobbt In einem Video, das den Fünfjährigen kurz nach dem Eingriff mit einem Wundverband an den Ohren zeigt, schreibt die zweifache Mutter, dass ihn das Aussehen seiner Ohren zunächst nicht belastet habe. Das änderte sich jedoch rasch nach der Einschulung: „Er wurde als 'Elefant' oder 'Affe' bezeichnet, andere Kinder zeigten mit dem Finger auf ihn und machten sich über ihn lustig. Was mit unbedachten Worten begann, nagte nach und nach an seinem Selbstbewusstsein.“ Auch sein tägliches Wohlbefinden habe unter den Mobbing-Erfahrungen gelitten.

Fünfjähriger litt unter „ emotionalem Stress“ Im Interview mit Newsweek erklärte Seren Smalley, ihr Sohn habe den Wunsch nach einer Operation schon seit Längerem geäußert. Die Familie habe jedoch zunächst noch einige Monate warten wollen, bevor der Eingriff durchgeführt wurde. Außerdem schilderte die 29-Jährige, dass sich der Knorpel im oberen Bereich von Perci-Bleús Ohren nicht vollständig entwickelt habe, wodurch seine Ohrmuscheln deutlich abstanden. Smalleys oberstes Ziel sei es gewesen, ihren Sohn wieder lächeln zu sehen und seinen „großen emotionalen Stress“ zu lindern. Es sei „herzzerreißend“ gewesen, mitanzusehen, wie sehr er darunter litt.

Bub (5) unterzog sich Ohrenkorrektur Schließlich willigten die Eltern des Fünfjährigen in die Operation ein und suchten einen Spezialisten auf. Im Juni unterzog sich der Bub dem ästhetischen Eingriff. Gegenüber Newsweek berichtete die Britin: „Die Genesung verläuft bisher sehr problemlos; wir befolgen alle ärztlichen Anweisungen. Er fühlt sich körperlich bereits deutlich wohler, und sein Selbstvertrauen hat sich selbst in der kurzen Zeit seit der Operation merklich verbessert.“