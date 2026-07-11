Schönheits-OP für Bub (5): Darum willigte Mutter ein
Weil ihr fünfjähriger Sohn Perci-Bleú Harrison in der Schule wegen seiner abstehenden Ohren verspottet wurde, stimmte Mama Seren Smalley (29) aus Großbritannien einer kosmetischen Operation zu, bei der die Ohren des Buben angelegt wurden. Die 29-Jährige teilte die Geschichte auf ihrem TikTok-Account und erreichte damit mehrere Hunderttausend Menschen.
Wegen abstehender Ohren gemobbt
In einem Video, das den Fünfjährigen kurz nach dem Eingriff mit einem Wundverband an den Ohren zeigt, schreibt die zweifache Mutter, dass ihn das Aussehen seiner Ohren zunächst nicht belastet habe. Das änderte sich jedoch rasch nach der Einschulung: „Er wurde als 'Elefant' oder 'Affe' bezeichnet, andere Kinder zeigten mit dem Finger auf ihn und machten sich über ihn lustig. Was mit unbedachten Worten begann, nagte nach und nach an seinem Selbstbewusstsein.“ Auch sein tägliches Wohlbefinden habe unter den Mobbing-Erfahrungen gelitten.
Fünfjähriger litt unter „emotionalem Stress“
Im Interview mit Newsweek erklärte Seren Smalley, ihr Sohn habe den Wunsch nach einer Operation schon seit Längerem geäußert. Die Familie habe jedoch zunächst noch einige Monate warten wollen, bevor der Eingriff durchgeführt wurde. Außerdem schilderte die 29-Jährige, dass sich der Knorpel im oberen Bereich von Perci-Bleús Ohren nicht vollständig entwickelt habe, wodurch seine Ohrmuscheln deutlich abstanden.
Smalleys oberstes Ziel sei es gewesen, ihren Sohn wieder lächeln zu sehen und seinen „großen emotionalen Stress“ zu lindern. Es sei „herzzerreißend“ gewesen, mitanzusehen, wie sehr er darunter litt.
Bub (5) unterzog sich Ohrenkorrektur
Schließlich willigten die Eltern des Fünfjährigen in die Operation ein und suchten einen Spezialisten auf. Im Juni unterzog sich der Bub dem ästhetischen Eingriff. Gegenüber Newsweek berichtete die Britin: „Die Genesung verläuft bisher sehr problemlos; wir befolgen alle ärztlichen Anweisungen. Er fühlt sich körperlich bereits deutlich wohler, und sein Selbstvertrauen hat sich selbst in der kurzen Zeit seit der Operation merklich verbessert.“
Die Reaktionen auf TikTok fallen überwiegend positiv aus. Zahlreiche Nutzer berichten in den Kommentaren von ihren eigenen Erfahrungen mit einer Ohrenkorrektur. So heißt es unter anderem:
- „Als jemand, der selbst zweimal an den Ohren operiert wurde, das zweite Mal nach einer Verletzung, kann ich nur sagen: Ihr habt das Leben dieses süßen Jungen gerade für immer verändert!“
- „Als jemand, der diesen Eingriff als Kind ebenfalls hatte, kann ich sagen: Er wird euch dafür für immer dankbar sein.“
- „Ich wurde als Kind ebenfalls an den Ohren operiert und bin meiner Mutter bis heute dankbar, dass sie das für mich ermöglicht hat.“
Dennoch musste sich die 29-Jährige auch einigen kritischen Stimmen stellen. Darauf entgegnete sie: „Es gab einige unterschiedliche Meinungen, aber wir respektieren, dass jeder seine eigene Ansicht hat.“
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