Am Sonntagmittag, dem 5. Juli, holten Rettungskräfte in Hallandale Beach im US-Bundesstaat Florida ein unbeaufsichtigtes Kind (2), das sich in der Obhut eines Babysitters befunden hatte, aus einem überhitzten Auto. Das Kleinkind wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt.

Kind wurde in heißem Auto zurückgelassen US-Medienberichten zufolge wurde der Rettungsdienst gegen 13:35 Uhr Ortszeit alarmiert, nachdem sie die Benachrichtigung erhalten hatten, ein Kind sei in einem Auto zurückgelassen worden. Das Fahrzeug mit dem Kleinkind befand sich auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet an der Northwest 7th Avenue in Hallandale Beach. Das Kind wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, verstarb aber laut The Sun noch vor der Ankunft.

Mutter ging zur Arbeit – Kind von Babysitterin abgeholt Nach Angaben der örtlichen Polizei befand sich das zweijährige Kind zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Obhut einer Babysitterin. Die Mutter war zur Arbeit gegangen. Zuvor hatte die Betreuungsperson das Kleinkind abgeholt und war zu ihrem Wohnhaus gefahren. Ob das Kind anschließend im Auto vergessen oder bewusst zurückgelassen wurde, ist bislang unklar. Laut CBS News soll sich das Kind rund drei Stunden in dem Fahrzeug befunden haben.

Auto wurde zur tödlichen Hitzefalle Am 5. Juli betrugen die Temperaturen in Hallandale Beach rund 32 Grad. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit lag die gefühlte Temperatur jedoch bei bis zu 38 Grad. Bei solchen Außentemperaturen kann sich der Innenraum eines Fahrzeugs rasch auf bis zu 50 Grad und mehr aufheizen. Die Ermittler gehen derzeit von einem tödlichen Hitzschlag als Todesursache aus.