Der US-amerikanische Nachrichtensender ABC News teilte auf TikTok ein Video , das für rege Diskussionen in der Kommentarspalte sorgte. Inzwischen hat der kurze Clip fast eine halbe Million Aufrufe generiert. Die Nachtaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen eine Ratte , die aus einer Toilette auftaucht. Zunächst steigt der Wasserpegel in der WC-Schüssel leicht an, kurz darauf sind die "leuchtenden" Augen des Nagers zu sehen, als er auf den Rand des WCs klettert und neugierig die Umgebung erkundet.

Nutzer fragen sich zum einen, ob das Tier tatsächlich durch die Abflussrohre in die Toilette gelangen kann und zum anderen, warum in dem stillen Örtchen eine Kamera installiert ist.

Das Video stammt ursprünglich von dem Franzosen Loic Le Bras und wurde über die Nachrichten-Plattform Storyful verbreitet. Le Bras berichtete, Geräusche vernommen zu haben, als er nachts auf seine Toilette ging. Er "hörte ein leises Plumpsen auf dem Grund des Wassers in der Kloschüssel, gefolgt von einer leichten Vibration , die die Oberfläche in Bewegung versetzte."

Ihre Rippen sind am Brustkorb so "eingehängt", dass sie sich bis zu einem gewissen Grad einklappen lassen. Dadurch kann das Tier seinen Brustkorb verengen und passt durch winzige Öffnungen – wie etwa Siphonbogen und Abflussrohr der Toilette. Hinzu kommt eine auffallend flexible Wirbelsäule , die es den Nagern erlaubt, den Körper zu drehen und zu biegen.

Warum können Ratten im WC auftauchen?

Vor allem in Städten leben Ratten bevorzugt in der Kanalisation. Herrscht Nahrungsknappheit oder steigt der Wasserstand, so suchen sie sich neue Wege – in seltenen Fällen auch durch die Toilette.