Die Toiletten-Deko hat manchmal auch ein bestimtmes Motto. So hat die US-Amerikanerin, die in Miami lebt, unter anderem ihr Klo mit unzähligen Katzenmotiven verschönert. "Niemand hatte das vorher gemacht, also beschloss ich, es zu versuchen", erklärte die 27-Jährige gegenüber People . "Schließlich kann man sich überall entspannen – sogar im Badezimmer."

Die Content Creatorin ist von den negativen Kommentaren nur wenig beeindruckt. Vor allem die Kritik über "Essen in der Toilette" sieht sie nicht so streng: "Selbst wenn jemand auf der Toilette isst, sehe ich darin kein Problem. Ich habe auch schon in der Badewanne gegessen, während ich Filme auf meinem iPad angeschaut habe", erklärte Velush gegenüber People. "Ich habe nicht vor, Kekse in die Toilette zu tunken, bevor ich sie in den Mund stecke (...)."