Project Pan auf TikTok zeigt erschreckende Ausmaße von Konsum

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Video-Plattform TikTok dafür sorgt, dass der Konsum ordentlich angekurbelt wird. Kosmetik, Kleidung oder die neuesten Elektronik-Gadgets: "Rennt zu ...", heißt es in dutzenden Videos, in denen ein gehyptes Produkt vorgestellt wird. Der Trend "Project Pan" soll dem Überkonsum entgegenwirken.

Was bedeutet "Project Pan"?

Der Begriff ist angelehnt an den Ausdruck "Hit the Pan", was so viel bedeutet wie "das Pfännchen erreichen". Gemeint ist damit der silberne Boden von Kosmetikdöschen wie Lidschatten oder Puder, der aufscheint, sobald sich das Produkt dem Ende zuneigt.

Bei dem Trend mit dem Hashtag #projectpan geht es darum, Kosmetika und Co. erst mal aufzubrauchen, bevor man sie nachkauft.