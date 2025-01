Jasi_xx3: TikTok-Star (22) zeigt Bauch nach drei Kindern: "unangenehm"

Jasmin Schneider (22) , in den sozialen Medien als "Jasi_xx3" bekannt, zählt zu den bekanntesten Influencern Deutschlands. Auf Instagram und TikTok hat sie insgesamt drei Millionen Follower. Die Dreifachmama, die mit 17 zum ersten Mal schwanger wurde, baute sich mithilfe ihrer kreativen und unterhaltsamen Videos im Netz eine große Fangemeinde auf.

Auf Instagram teilt sie mit der Community Einblicke in ihren Familienalltag. Kürzlich hat die 22-Jährige ein Video hochgeladen, in dem sie ihren Bauch nach drei Geburten zeigte und dadurch für mehr Nahbarkeit sorgen wollte.

Jasmin zeigt ihren Bauch nach drei Schwangerschaften

Zwar findet die Influencerin ihren Bauch "an sich schön", doch sie ist "nicht zu 100 Prozent zufrieden damit." Im Video zeigt die 22-Jährige ihre Körpermitte aus verschiedenen Perspektiven und gesteht: "Ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir auch unangenehm vor anderen, wenn ich weiß, die sehen meinen Bauch in so einer Situation."

Sie betont jedoch auch, dass sie wertschätzt, was ihr Körper in den letzten Jahren geleistet hat und es vollkommen "normal" sei, dass sich der Körper nach Schwangerschaften optisch verändert.