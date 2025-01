Auch große (Mode-)Marken müssen sich immer wieder mal originelle PR-Aktionen einfallen lassen, um im Gespräch zu bleiben. So auch der italienische Luxuskonzern Prada, der mit einer gebrandeten Photo Booth bereits in New York, London und Singapur für Aufsehen sorgte.

Seit einigen Tagen steht die Fotokabine im Tuchlaubenhof im ersten Bezirk. Von 10 bis 19 Uhr kann dort jeder allein oder mit Freunden in der Kabine kostenlos Bilder von sich machen lassen. Die Fotostreifen werden anschließend von einem Mitarbeiter in einen Prada-Umschlag verpackt und ausgehändigt.

Videos von der PR-Aktion gingen auf TikTok binnen kürzester Zeit viral , was dazu führte, dass sich täglich eine schier endlos lange Schlange im Tuchlaubenhof vor der Fotobox bildete. Manche Besucher berichten in den sozialen Netzwerken, dass sie bis zu drei Stunden angestanden sind, um die Erinnerungsfotos machen zu lassen.

Lange Schlangen: Bis zu drei Stunden Wartezeit

"Hab eine Stunde gewartet und hab’s aufgegeben", schreibt eine Userin auf TikTok. Eine andere berichtet: "Drei Stunden durchgezogen (bereue es)."

Doch in der Kommentarspalte wird auch deutlich, dass etliche User nicht nachvollziehen können, weshalb man sich für Fotos mehrere Stunden die Beine in den Bauch steht: "Wie hobbylos manche Menschen in Wien sein können. Nur weil Prada draufsteht" oder "Wie kann man so viel Zeitverschwenden nur wegen einer photo booth?"