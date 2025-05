Arzt warnt: Wasserflasche im Büro schmutziger als WC-Sitz

Viele seiner Aufklärungsvideos erzielen Millionen an Aufrufen. In einem aktuellen Clip warnt er seine Follower eindringlich davor, wiederverwendbare Wasserflaschen unbedacht zu nutzen.

Flasche stärker verunreinigt als Toilettensitz

"Wenn Sie jeden Tag dieselbe Wasserflasche nachfüllen, sollten Sie vielleicht damit aufhören", warnt Dr. Myro Figura in einem viralen TikTok-Video. Der Grund: Wiederverwendbare Flaschen können schnell zur "Brutstätte für Bakterien" werden. Bei jedem Schluck gelangen Keime vom Mund, von den Händen oder aus der Umgebung an den Flaschenhals oder an den Trinkhalm.

"Sie ist wahrscheinlich genauso schmutzig wie ein Toilettensitz", erklärt der Mediziner und verweist auf eine Studie, laut der nachfüllbare Wasserflaschen bis zu 40.000 Mal mehr Bakterien enthalten können als herkömmliche Toilettensitze.