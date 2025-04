Die Wohnkosten in Chinas Metropolen wie Peking, Shanghai oder Shenzhen sind äußerst hoch und der Immobilienmarkt für viele Einwohner daher kaum erschwinglich. Infolgedessen greifen Einheimische auf ungewöhnliche Unterkünfte , wie sogenannte "Sargwohnungen" oder Kellerwohnungen, zurück.

Um Geld zu sparen und weil sie sich keine Wohnung leisten kann, hat sich die 18-jährige Chinesin Yang in der Kundentoilette eines Möbelhauses einquartiert.

Leben auf sechs Quadratmetern in Kunden-WC

Die junge Frau arbeitet als Angestellte in einem Einrichtungshaus und verdient einem Bericht der South China Morning Post zufolge umgerechnet rund 350 Euro im Monat. In Absprache mit ihrer Vorgesetzten darf die 18-Jährige nach Feierabend das öffentliche Kunden-WC in einen minimalistischen Wohnraum umgestalten.